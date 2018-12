Treni regionali: nuovo orario di Tua/Sangritana in vigore da oggi

A partire dalla giornata di oggi, domenica 9 dicembre, entrano in vigore i nuovi orari dei treni gestiti dalla Tua/Sangritana. Nel redigere il nuovo orario, spiega l'azienda, si è cercato di far conciliare i vincoli di natura normativa con aspetti di altro tipo, come le coincidenze con i mezzi su homma e la disponibilità di tracce su Rete Ferroviaria Italiana.

Il nuovo orario è in fase di caricamento sulla ricerca oraria di Trenitalia, e per la data di oggi 9 dicembre potrebbero esserci ancora delle discrepanze e per questo l'azienda consiglia di rivolgersi nelle prime settimane solamente ai canali ufficiali di Tua ovvero il sito web www.tuabruzzo.it ed i canali social (Facebook: Tua Spa Società unica abruzzese di trasporto e Twitter: @tua_spa) oltre alle biglietterie.

Da lunedì 10 dicembre fino a sabato 15 dicembre alcune corse avranno un numero diverso rispetto a quello indicato nell'orario e saranno annunciate come corse "straordinarie".

Per tutte le informazioni chiamare ai numeri di telefono 0872.708444 oppure 0872.708393, dalle ore 06:30 alle ore 19:30 nei giorni feriali.