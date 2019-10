Treni regionali, in Abruzzo aumentano i passeggeri nel 2019

Ventimila viaggiatori in più rispetto allo stesso periodo del 2018, treni puntuali al 94% ed il 92% di soddisfazione da parte dei clienti. Dati positivi quelli snocciolati da Trenitalia Abruzzo in merito ai primi nove mesi del 2019, riguardanti il traffico e la qualità del servizio ferroviario regionale nella nostra regione.

Nel mese di settembre sono 9 mila in più i passeggeri rispetto al settembre 2018, con l'aumento della puntualità che cresce di 1,3 punti percentuali all'anno. Dati positivi anche per tutti gli altri valori:pulizia all’88,4% (+1,3), puntualità al 76,6% (+2,6), permanenza a bordo al 91,6% (+3,5) e security al 90,9% (+3,3).

Apprezzato dagli utenti nuovo customer care regionale per l'assistenza ai treni regionali, sia a bordo che in stazione. Nei prossimi mesi saranno a disposizione altri nuovi convogli per un rinnovo dell'80% dell'intera flotta regionale di Trenitalia.