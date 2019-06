Treni Pescara - Teramo, in estate resta un solo treno nel pomeriggio: s'infuriano i pendolari

Un solo treno dalle 15 alle 18 da Pescara Porta Nuova per Teramo. S'infuriano i pendolari della tratta che esprimono forte contrarietà alla scelta fatta da Trenitalia di ridurre ulteriormente i treni in partenza. Se infatti per molti anni erano a disposizione tre convogli, rispettivamente alle 16.30 alle 17.05 ed alle 18.15, dal dicembre 2018 i treni erano rimasti due, con la soppressione di quello delle 17.05.

Ora, con l'orario estivo, è stato eliminato anche il treno delle 16.30 e dunque dalle 15.16 alle 18.15 il servizio è di fatto scoperto.

La mancanza di soluzioni di viaggio costringe i pendolari a prolungare la loro permanenza fuori casa, producendo forte frustrazione e disagio e costringendo molti a ricorrere all’auto privata per raggiungere almeno la stazione di Giulianova, meglio collegata.

In un periodo storico dove sta diventando prioritaria la salvaguardia ambientale, la mobilità “green” e lo spostamento “smart”, in Abruzzo si sta assistendo invece a una riduzione progressiva e inesorabile del servizio di trasporto pubblico operato, per altro, in un regime di quasi-monopolio non essendoci in pratica nessuna valida alternativa ad esso.