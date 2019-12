I treni che collegano Pescara a Roma si fermeranno a Termini, arriva la conferma

I treni che collegano Pescara a Roma si fermeranno a Termini. L'annuncio arriva dal sottosegretario alla presidenza della giunta regionale, Umberto D'Annuntiis, che ha incontrato i dirigenti di Rfi per discutere delle nuove tratte e dei nuovi orari previsti per il 2020:

"Rfi ha confermato che la stazione Termini continuerà ad essere l'hub a cui faranno capo i treni in partenza e in arrivo con la nostra regione - ha dichiarato D'Annuntiis - Viene così scongiurato il paventato trasferimento alla stazione Tiburtina che avrebbe creato notevoli problemi ai nostri corregionali che si recano quotidianamente nella capitale per motivi di lavoro o studio".