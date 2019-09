Treni Pescara - Avezzano: nuovi collegamenti entro pochi giorni

Nuovi treni e collegamenti ferroviari fra Pescara ed Avezzano, come chiesto da mesi dal Pd marsicano e dai passeggeri che lamentavano la scarsità di treni per quella tratta. Il potenziamento del collegamento ferroviario scatterà dal 8 settembre

Le novità riguardano in particolare i treni di andata che partiranno da Avezzano per Pescara alle ore 06:30 (nei giorni festivi e feriali) con arrivo previsto a Pescara alle ore 09:05 ed alle ore 07:20 (nei giorni feriali) con autobus sostitutivo fino a Sulmona con arrivo previsto a Pescara alle ore 10:00.

L’ultimo treno da Pescara per Avezzano partirà alle ore 18:21 (nei giorni feriali) con autobus sostitutivo da Sulmona per Avezzano con arrivo previsto ad Avezzano alle ore 20:50. Non si pone più dunque il problema del rientro dopo le 17.15 per studenti e pendolari di Avezzano.