Aumentano i treni Frecciargento da Pescara per Milano, le novità dell'orario invernale di Trenitalia

Aumenta il numero di treni Frecciargento sulla linea adriatica Pescara-Milano e Roma Termini resta la stazione di arrivo dei treni in partenza dalla nostra città.

Queste le principali novità dell'orario invernale di Trenitalia che sarà in vigore da domenica prossima, 15 dicembre.

Il nuovo orario resterà in vigore fino al prossimo 13 giugno 2020.

Trenitalia annuncia più confort e velocità sulla linea adriatica con i Frecciargento ETR 700 che consentiranno una percorrenza di 4 ore e 39 minuti da Milano a Pescara. Saranno 14 ogni giorno i Frecciargento in servizio sulla rotta Torino/Milano/Venezia-Adriatica, quattro in più rispetto a oggi. I collegamenti Frecciargento percorreranno, tra Bologna e Milano, la linea Alta Velocità e questo consentirà un accorciamento dei loro tempi di viaggio fino a 30 minuti. Tra Pescara e Milano quattro ore e 39 minuti. Il percorso di inserimento graduale dei nuovi treni Frecciargento sulla linea adriatica sarà completato entro giugno 2020, quando saranno ben 22 i Frecciargento in servizio tra Milano, Venezia e la costa Adriatica. Confermati, infine, i sei Frecciarossa sulla rotta Adriatica: due tra Pescara e Milano, due tra Bari e Milano, due tra Torino, Milano e Lecce.

Per quanto riguarda le novità concernenti i treni regionali viene confermata anche l’attestazione a Roma Termini dei regionali veloci Pescara-Roma.