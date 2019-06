Treni, arrivano anche i Frecciargento sulla linea Pescara-Milano

Novità sulla linea ferroviaria Pescara-Milano con Trenitalia che sostituisce una coppia di Frecciabianca con una di Frecciargento Etr700.

Il cambiamento sarà effettivo a partire da domenica 28 luglio.

I treni interessati saranno l'8823, con partenza da Milano Centrale alle ore 17:35 e arrivo a Pescara Centrale alle 23:06 e l'8806, che partirà dal capoluogo adriatico alle 5:55 con arrivo a Milano Centrale alle 11:25.

Come per i Frecciargento già in uso su Ancona restano invariate almeno per il momento le tracce orarie e le fermate intermedie che sono Giulianova, San Benedetto del Tronto, Ancona, Pesaro, Rimini, Cesena, Forlì, Faenza, Bologna C.le, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza.

I biglietti dei Frecciargento Pescara-MIlano sono già stati inseriti nell'orario ufficiale e sono in vendita nei canali abituali di Trenitalia, a partire dal sito ufficiale.