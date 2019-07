Treni Avezzano - Pescara: nuovi convogli a partire dall'autunno

Buone notizie per tutti i pendolari dei treni fra Pescara ed Avezzano. A seguito dell'incontro fra il presidente della Regione Marsilio con i vertici regionali di Trenitalia, si è arrivati ad un accordo che porterà ad un aumento dei treni in autunno. Presente anmche il sindaco di Celano Santilli. Marsilio ha evidenziato i disagi espressi da molti studenti e pendolari che utilizzano il treno per quella tratta, chiedendo un miglioramento dei collegamenti sulla Roma - Pescara anche in virtù dell'aumento dei passeggeri in partenza ed arrivo proprio da Avezzano.

Trenitalia ha fatto sapere che le proposte avanzate sono plausibili, e dunque ci sarà un aumento dei treni a partire dal prossimo 8 settembre con l'avvio dell'anno scolastico. Soddisfatto Marsilio:

Ho subito fatto mie le sollecitazioni che provenivano dalla Marsica apprezziamo l'apertura e la collaborazione manifestata da Trenitalia. Grazie al lavoro preliminare svolto dal sindaco Santilli siamo riusciti a ottenere risposte che migliorano il servizio ai cittadini della Marsica. Si tratta di un punto di partenza nel dialogo con Trenitalia in quanto adesso affronteremo anche la questione del collegamento verso Roma