Nasce la piattaforma online sul trasporto scolastico per gli istituti pescaresi in vista della riapertura delle scuole

Arriva la piattaforma online a disposizione degli istituti scolastici pescaresi, per monitorare i dati riguardanti il trasporto scolastico e pianificare strategie efficaci per la riapertura delle scuole, quando si dovrà convivere con le norme di distanziamento sociale che inevitabilmente avranno effetti importanti sul sistema di trasporto scolastico ed urbano cittadino.

L'assessore Albore Mascia ha annunciato l'avvio della piattaforma durante la riunione con i mobility manager delle scuole, assieme alla vicepresidente del consiglio comunale Catalano, i rappresentanti della Regione, Tua, Trenitalia e Movesion che ha progettato la piattaforma.

"Si tratta di un contributo che come amministrazione vogliamo dare per aggregare intorno a un progetto comune tutti gli istituti del territorio, tenendo conto che la necessità di progettare un servizio efficiente non è ristretta al territorio comunale di Pescara, ma si allarga a tutti quei piccoli e grandi centri, anche fuori provincia, che hanno la nostra città come riferimento"