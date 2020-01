Code, traffico e disagi lungo l'autostrada A14: la situazione della viabilità in Abruzzo

Code chilometriche e traffico lungo l'autostrada A14 nel tratto abruzzese anche nella giornata odierna, sabato 4 gennaio.

Come previsto è iniziato il controesodo delle vacanze di Natale e sulla rete autostradale della nostra regione sono diversi i disagi registrati.

Questa la situazione aggiornata alle ore 13:

Coda di 8 km tra Vasto Nord e Lanciano per riduzione di carreggiata;

Coda di 2 km tra Pescara sud e Pescara Ovest per riduzione di carreggiata;

Coda di 2 km tra Pescara Nord e Pineto per riduzione di carreggiata;

Coda di 1 km tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto per riduzione di carreggiata.

Inoltre permane la chiusura per i mezzi pesanti con peso superiore alle 3.5 tonnellate tra Pineto e Pescara Nord in entrambe le direzioni e la chiusura dell'uscita di Roseto Degli Abruzzi provenendo da Ancona per riduzione di carreggiata. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Giulianova.