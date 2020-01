Il sindaco di Città Sant'Angelo scrive alla Asl per il traffico lungo la statale 16: "Valori delle polveri sottili in aumento"

Situazione non ancora di emergenza ma con valori delle polveri sottili e sostanze inquinanti in aumento. Il sindaco di Città Sant'Angelo Perazzetti ha scritto alla Asl per chiedere un attento e costante monitoraggio della qualità dell'aria, alla luce anche dei dati ricevuti dalle centraline Arta di Montesilvano e Silvi. Negli ultimi giorni, infatti, è stato segnalato un aumento dei valori, a causa della presenza costante di migliaia di tir e mezzi pesanti che attraversano la zona della marina di Città Sant'Angelo per la chiusura del viadotto Cerrano lungo l'autostrada A14.

La situazione non è ancora critica, fa sapere il primo cittadino angolano, ma va monitorata attentamente:

Ad oggi nonostante non siano stati rilevati superamenti dei livelli di criticità, tali da giustificare l’adozione di una ordinanza, delle centraline di Montesilvano e Silvi (mobile) si è notato un aumento di alcuni indicatori (Pm10 e Pm 2,5) di inquinamento, per questo ho voluto segnalarlo repentinamente alla ASL affinché attenzioni la situazione ed adotti qualora lo ritenesse azioni mirate allo studio di eventuali rischi.

In attesa che la situazione si sblocchi al più presto, questo è l’auspicio di tutti, perché non è tollerabile che il disagio prosegui per lungo tempo visti i già conclamati danni economici alle nostre attività commerciali e ai disagi che gli angolani stanno vivendo quotidianamente non potendo usufruire liberamente degli spazi urbani

Intanto sul fronte della viabilità, nel tardo pomeriggio la coda lungo l'autostrada A14 fra Pescara Ovest e Pescara Nord - Città Sant'Angelo ha raggiunto i 6 chilometri, con rallentamenti al casello in uscita a Pescara Nord per la coda dei tir e disagi anche lungo la statale 16 adriatica. A Silvi intanto problemi per la rottura di diverse condotte dell'acqua a causa del continuo passaggio di camion, con l'istituzione del senso unico alternato.