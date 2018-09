Torre de' Passeri: torna la settimana di visite per la prevenzione cardiovascolare

Torna anche quest'anno, per il terzo anno consecutivo, l'appuntamento con la settimana di prevenzione cardiovascolare a Torre de' Passeri. Dal 29 settembre al 6 ottobre infatti i cittadini potranno informarsi sui rischi e sulla prevenzione degli infarti e malattie cardiache, e sottoporsi a controlli e visite.

L'iniziativa è organizzata da Omnibus Salute, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Torre de' Passeri e la Farmacia De Luca Radocchia. Sabato 29 ci sarà il convegno pubblico “Come prevenire la morte cardiaca improvvisa” che sarà ospitato nella sala “Daniela Bortoletti” dell'Istituto Tecnico Economico di Torre de' Passeri, in via Einaudi.

Nei giorni seguenti i cittadini torresi che parteciperanno al convegno potranno avere la misurazione della pressione arteriosa, il controllo del colesterolo totale e l''elettrocardiogramma a prezzo promozionale presso la Farmacia De Luca Radocchia. Il sindaco Di Giulio ricorda come il Comune si sia dotato recentemente del quinto defibrillatore pubblico, donato dalla regione Abruzzo.

"Sono certo che, come già per gli anni passati, saranno in tanti a partecipare al programma di controlli a dimostrazione di come la prevenzione nei confronti delle malattie vascolari, una delle prime cause di decessi, sia un tema molto sentito. Un ringraziamento va al dottor Stefano Volpe per essersi fatto promotore di questo importante progetto, ai professionisti che prenderanno parte all’evento formativo e alle equipe di farmacisti che effettueranno le analisi”

Sabato 6 ottobre l'evento conclusivo con la dimostrazione delle tecniche di rianimazione tramite defibrillatore da parte della Croce Rossa.