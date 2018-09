Solidarietà europea nelle piccole comunità, Torre de Passeri sposa il progetto Net-Med

Il Comune di Torre de’ Passeri e quello portoghese di Manteigas, già gemellato con il paese del Pescarese, sono i protagonisti del progetto europeo “Net-Med. Town Twinning in Mediterranean Sea”, che si prefigge l’obiettivo di promuovere la solidarietà nelle piccole comunità.

Si vuole creare una linea immaginaria nel Mediterraneo che colleghi Est e Ovest europei, mediante l’incontro tra Prača in Bosnia-Herzegovina e Manteigas in Portogallo. I due estremi verranno uniti da Olesa de Bonesvalls in Spagna, Torre de’ Passeri in Abruzzo e Seneghe in Sardegna, che rappresenta il punto centrale del Mediterraneo e territorio in cui si svilupperà l’intero progetto.