Manca l'acqua nel Pescarese, ecco in quali paesi e quando

Diversi paesi in provincia di Pescara restano senza acqua a causa di lavori urgenti alla conduttura principale “Acquedotto Nora”.

A farlo sapere è l'Aca che annuncia come, per questo motivo, i rubinetti resteranno a secco a Pietranico, Castiglione a Casauria e Torre de' Passeri.

Come da avviso dell'azienda comprensoriale acquedottistica, l'interruzione dell'erogazione idrica è prevista dalle ore 21 di oggi, martedì 6 agosto, alle ore 7 di domani.

Queste le zone interessate dove mancherà l'acqua dai rubinetti: