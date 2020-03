Torre civica illuminata di giallo per la Giornata mondiale della lotta all’endometriosi. Accadrà domani, 28 marzo. Così il vicesindaco di Pescara, Gianni Santilli:

«La Torre di Palazzo di città verrà illuminata di giallo, il colore scelto per ricordare una patologia gravemente invalidante le cui cause scatenanti non sono state ancora scoperte dalla scienza medica ma che ha un forte impatto, anche psicologico, sulla salute delle donne in età fertile. Nonostante le statistiche rivelino che ne sia colpita una fascia di popolazione femminile che va dal 6 al 10% con pesanti ripercussioni sulla vita, la malattia non è riconosciuta tra le cause di invalidità. Illuminando di giallo la Torre civica, Pescara intende mantenere una luce accesa per sostenere la ricerca sull’endometriosi e testimoniare la sua solidarietà alle donne, assieme alle città italiane che aderiscono alla Giornata mondiale».