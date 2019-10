Il miglior vino rosato dell’anno? Viene da Loreto Aprutino. Parola del Gambero Rosso, che in un articolo firmato da Pierpaolo Rastelli spiega come, per la Guida Vini d’Italia 2020, sia stato selezionato il Cerasuolo d’Abruzzo Rosa-ae di Torre dei Beati, azienda agricola che ha appunto la sua sede nel celebre paesino del Pescarese, in Contrada Poggioragone.

I titolari Fausto Albanesi e Adriana Galassi, interpellati da Rastelli, spiegano quale sia la loro visione del Cerasuolo: