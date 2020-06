Emergenza topi, il Comune risponde: lavati i cassonetti dell'immondizia in via Raffaello

L'amministrazione comunale corre concretamente ai ripari dopo l'emergenza topi che sta riguardando Pescara in queste ultime settimane e che era stata inizialmente segnalata soprattutto nella zona di Castellamare, tra viale Bovio e le strade limitrofe.

Un cittadino che risiede in via Raffaello ci segnala che nella mattinata di oggi, 18 giugno, due operai di Ambiente Spa hanno provveduto a lavare i cassonetti dell'immondizia situati lungo tutta via Raffaello, "armati" di idropulitrice.

"Spero che questo intervento si ripeta ancora", afferma il nostro lettore. "Volevo comunicarvelo, quando è giusto è giusto".