Decine di tombini ripuliti a Pescara dopo l'ondata di maltempo [FOTO]

Dopo l'ondata di maltempo che nella settimana che sta terminando ha colpito pesantemente Pescara sono stati eseguiti molteplici interventi per ripulire i tombini otturati.

Gli operai di Ambiente Spa, con 6 squadre da persone la mattina e 4 squadre, sempre da 2 persone il pomeriggio, sono intervenuti in varie zone del capoluogo adriatico. In azione anche l'autospurgo.

Gli interventi andranno avanti anche nei prossimi giorni perché le situazioni di criticitrà non mancano, ad esempio in via Balilla e via Palermo, come segnala un residente.

Queste le vie interessate, al momento, dagli interventi: