Interruzione idrica a Tocco da Casauria, ecco quando mancherà l'acqua

Tocco da Casauria resterà senza acqua per un'interruzione idrica decisa dall'Aca.

Come fa sapere l'azienda comprensoriale acquedottistica l'erogazione di acqua potabile dal serbatoio Osservanza sarà interrotta.

Di conseguenza i rubinetti resteranno a secco dalle ore 22 del 4 gennaio alle 6 del 5 gennaio.

L'Aca fa sapere che sono in corso gli accertamenti in merito a probabili rotture occulte, causa abbassamenti di livello serbatoi Pinciara e Osservanza. Inoltre, a causa di sostituzione saracinesca di linea, l'erogazione idrica sarà interrotta anche dalle ore 13:30 alle ore 17, salvo imprevisti, del 7 gennaio. Le chiusure riguardano l’intero territorio ad esclusione delle utenze situate in via Tiburtina Valeria.