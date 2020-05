L'attrice di Gomorra Titti Nozzolese ospite del progetto Pon "Anno zero" dell'Alberghiero di Pescara [FOTO]

Ospite d'eccezione per il progetto Pon "Anno zero" dell'istituto alberghiero di Pescara, che ha visto la partecipazione dell'attrice Titti Nuzzolese nota per le partecipazioni a "Gomorra", "I Bastardi di Pizzofalcone" e "Un posto al Sole" intervistata dai 24 studenti che compongono al redazione giornalista de "La Gazzetta dell’Ipssar De Cecco", progetto che è proseguito a distanza con la chiusura delle scuole per il lockdown ed il proseguo delle attività didattiche e complementare tramite il web.

La dirigente scolastica Di Pietro ricorda che il progetto è partito già da tre settimane, con ospiti esterni che hanno consentito agli studenti di approfondire vari aspetti della professione giornalistica, analizzando figure del giornalismo d'inchiesta come Ilaria Alpi e Antonio Russo, ed intervistando personaggi di fama nazionale ed internazionale per il mondo della cucina e dello spettacolo.

La Nuzzolese ha ripercorso le tappe fondamentali della sua vita e della sua carriera, dagli studi nell'accademia d’arte drammatica "Guidi" di Napoli ed il trasferimento a Roma, continuando però a mantenere il legame professionale con la sua città.

Perché il teatro ha bisogno del pubblico in sala, che è un altro attore, e ci lascia perplessi pensare di avere spettatori seduti a metri di distanza l’uno dall’altro. Così come andrà ripensato il set di una fiction televisiva o cinematografico, creando senza dubbio aree protette per gli attori. Di certo è difficile ipotizzare il distanziamento sociale tra due attori nella scena di un telefilm o su un palcoscenico, né tantomeno pare possibile l’utilizzo delle mascherine per recitare. Tuttavia io sono ottimista, noi attori sappiamo aspettare, anche questo fa parte del gioco, amo pensare che torneremo tutti in sale piene di pubblico che, superata la fase della paura, non vedrà l’ora di tornare a godere della magia del teatro

L'attrice ha assicurato ai ragazzi di far loro visita non appena finiranno le restrizioni per il Covid19. Hanno partecipato al progetto ed all'intervista Julia Assetta, Giorgia Barbetta, Nicolò Belisario, Camilla Capodicasa, Michelangelo Cavuti, Nickolas Di Domenico, Eleonora Faieta, Letizia Fucito, Aneta Hradiska, Alexia Lanesi, Franco Liberatore, Paolo Mennella, Brenda Morgano, Christian Orsini, Matteo Pascucci, Alessia Rosati, Luca Rotondo, William Santini, Giulia Savini, Sara Terreri, Beatrice Tiberi, Gaia Valentini, Filippo Vittoria, Melissa Starinieri.