Il Titanic di piazza Salotto finisce su Rai 2 insieme all'Iceberg di Lanciano, piovono critiche a "Detto Fatto" [VIDEO]

Il Titanic installato in piazza Salotto a Pescara, che rappresenta l'attrazione principale delle Luci d'Artista del Natale 2019 è finito su Rai 2 nella puntata di oggi, mercoledì 4 dicembre, di "Detto Fatto".

Nel programma pomeridiano, condotto da Bianca Guaccero, è stata criticata la scelta di riprodurre il transatlantico affondato nel 1912 nel suo viaggio inaugurale.

Del Titanic di Pescara (una cui foto era ben visibile) e dell'iceberg di Lanciano ha parlato in chiave sia ironica che critica Jonathan Kashanian nel corso della sua rubrica:

«Anche a Pescara sono state installate le luminarie come in tutte le città italiane ma mi ha lasciato di stucco quello che ho visto. Cosa avranno messo in piazza? Un albero, un presepe? Hanno emulato lo spelacchio? No, nella piazza principale di Pescara hanno messo una riproduzione del Titanic».

La Guaccero si è chiesta: «Ma che c'entra il Titanic con il Natale?». E Jonathan ha subito risposto: «Uno che cosa c'entra con il Natale e due a Lanciano, città che dista 30 minuti sai cosa hanno installato in piazza? Un iceberg (e via con stupore generale, ndr). Io vorrei dire a Camera di Commercio e Comune che il Titanic non è stato solo un film di grande successo con il bacio di Leonardo Di Caprio e Kate Winslet ma anche una grande tragedia che ha coinvolto 1500 morti il 15 aprile del 1912. Lo trovo un po' di cattivo gusto, è come se a Milano installassero la riproduzione delle Torri Gemelle e a Brescia 2 aerei privati che devono sorvolare. Chiedo solo un po' più di tatto».

Per vedere il video condiviso sul profilo Facebook ufficiale di "Detto Fatto" basta cliccare QUESTO LINK.