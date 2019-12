Il Titanic di Pescara e l'Iceberg di Lanciano protagonisti su La7, l'ironia di Propaganda Live [FOTO-VIDEO]

Il Titanic di Pescara e l'Iceberg di Lanciano a Propaganda Live tra gli argomenti trattati dalla trasmissione di La7 condotta da Zoro ovvero Diego Bianchi.

Le due attrazioni principali scelte dalle 2 amministrazioni comunali per il Natale 2019 ancora protagoniste in televisione.

A Propaganda Live non è mancata l'ironia per la scelta di installare in piazza della Rinascita (piazza Salotto) la riproduzione dello sfortunato transatlantico affondato nel 1912 nel corso del suo viaggio inaugurale proprio a causa di un iceberg, come quello montato nella piazza principale del centro frentano.

Dopo aver mostrato le foto, Zoro ha fatto vedere i post di commento più ironici e divertenti condivisi dagli utenti. Dunque il Titanic di piazza Salotto è diventato argomento in diverse trasmissioni nazionali, infatti già su Rai 2 a "Detto Fatto" Jonathan Kashanian e Bianca Guaccero avevano criticato la scelta e nei giorni scorsi l'assessore ai Grandi Eventi Alfredo Cremonese è stato interpellato sull'argomento dai microfoni di Rai Radio 1.

DI seguito il video della puntata, basta andare a 2 ore e 37 minuti del filmato: