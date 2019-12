VIDEO | Titanic sì o Titanic no? Ecco cosa ne pensano i cittadini

È sbarcato da pochi giorni in piazza Salotto e ha già fatto parlare tantissimo di sè. Si tratta della riproduzione del Titanic installata in piazza della Rinascita in occasione delle Luci d'Artista 2019. La struttura è lunga ben 26 metri e, con tutta la sua luminosità, è diventata la vera e propria protagonista di questo Natale pescarese.

C'è chi la apprezza e chi invece contesta l'abbinamento tra le festività natalizie e l'evento storico legato allo sfortunato transatlantico, che affondò nei primi del Novecento durante la sua prima traversata oceanica. La fama del Titanic di piazza Salotto è persino arrivata in Rai, precisamente in una puntata di "Detto fatto", programma pomeridiano di Rai 2 condotto da Bianca Guaccero che non ha lesinato critiche a questa installazione.