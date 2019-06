"Tipici di spiaggia", successo per l'iniziativa di Confcommercio negli stabilimenti balneari

Ottimo riscontro di pubblico e consensi per "Tipici di spiaggia", l'evento organizzato dai balneatori Sib di Confcommercio con l'obiettivo di promuovere i prodotti tipici del territorio negli stabilimenti balneari abruzzesi. Olio, pane, cozze, pomodoro, salumi e formaggi sono stati offerti come degustazione ai bagnanti che, in molti casi, sono arrivati negli stabilimenti interessati anche da altri lidi.

L'evento si è tenuto negli stabilimenti Voglia di Mare" e Conchiglia Azzurra di Montesilvano, "La Capponcina"

di Pescara, "Baia delle Sirene", "El Pareso" e "Nettuno" a Francavilla al Mare. Il vicepresidente vicario di Confcommercio Padovano ha sottolineato l'importanza di iniziative di questo tipo, per dare una vetrina speciale alle tipicità gastronomiche abruzzesi portando la campagna al mare:

Presente il presidente della Confederazione Italiana Agricoltori Mauro Di Zio che ha parlato di un gemelaggio fra agricoltori e spiagge:

Di questo abbiamo già parlato anche all'assessore regionale all'Agricoltura Mauro Febbo con la possibilità di poter realizzare dei corner con l'esposizione dei prodotti tipici della nostra regione. Così facendo, se fino ad oggi si doveva andare a Farindola, per esempio, per comprare il famoso pecorino farindolese, oggi il pecorino di Farindola lo puoi assaggiare al mare, e così per

tanti altri prodotti che saranno in bella mostra lungo le spiagge per i tanti turisti che arrivano sulle nostre spiagge anche perché il cibo può essere oggi ancora di più il miglior ambasciatore della nostra terra nel mondo, e con il vino, l'olio, i salumi, i formaggi e il pesce della nostra terra e del nostro mare, possiamo davvero regalare ai nostri prodotti tipici una grande vetrina

"Tipici di spiaggia" tornerà il 27 e 31 luglio