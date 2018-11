The New Pope, in provincia di Pescara le riprese della serie tv di Sorrentino con Malkovich e Jude Law

La provincia di Pescara protogonista delle nuove puntate della serie tv "The New Pope".

In questi giorni sono infatti in corso a Caramanico Terme e Roccamorice le riprese della nota serie televisiviva di cui è regista il Premio Oscar Paolo Sorrentino.

Nel cast del sequel di "The Young Pope" fanno parte, tra gli altri, Jude Law, John Malkovich, Stefano Accorsi e Silvio Orlando.

Camion e mezzi della troupe sono parcheggiati nel centro di Caramanico Terme e riprese si stanno svolgendo all'Eremo di Santo Spirito a Maiella di Roccamorice, con tanto di ordinanza del sindaco che vieta fino al 18 novembre sia il transito veicolare che pedonale nella strada comunale che conduce all'eremo.