The Lion King: anche un pescarese fra i digital matte painter del nuovo film della Disney

C'è anche un pescarese fra i talenti che hanno realizzato l'attesissimo film della Disney "The Lion King" in uscita nel 2019 in tutte le sale. Si chiama Francesco Marzoli, è originario di Cappelle sul Tavo e di professione fa il "Digital Matte Painter" ovvero il creatore di immagini ed animazioni digitali in 3D.

Francesco lavora per la MPC di Londra, e quando ha scoperto di dover lavorare proprio sul remake della Disney del Re Leone, era incredulo in quanto si realizzava uno dei suoi più grandi sogni come spiega sul suo profilo Facebook:

Circa un anno fa, quando mi dissero che avrei lavorato a The Lion King, non volevo crederci, e poi un giorno, questo sogno si è realizzato.Finalmente posso mostrarvi su cosa sto lavorando da 8 mesi a questa parte insieme ad un team di artisti eccezionali e riperto eccezionali. È l'esperienza lavorativa più bella che mi sia capitata nella vita, lavorare al mio film Disney preferito. Non ci credo.Per chi mi conosce un po' sa che mi emoziono facilmente. Vedo queste scene ogni giorno sul mio computer, ma devo ammetterlo, vederle montate con voce e musica... niente... mi sono commosso. Vorrei stringere ed abbracciare tutti i miei colleghi ora e brindare insieme a loro. Can't wait!! Ci vediamo questa estate al cinema

Il primo teaser ufficiale del film ha fatto registrare oltre 35 milioni di visualizzazioni in soli 3 giorni sul canale ufficiale di Youtube della Walt Disney.