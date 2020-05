Test sierologici per il Coronavirus, 329 cittadini di quattro comuni del Pescarese saranno contattati dalla Croce Rossa di Penne

Sono 329 i cittadini di quattro comuni che la Croce Rossa di Penne contatterà per effettuare i test sierologici per il Coronavirus, nell'ambito della campagna nazionale lanciata dal ministero della salute per un'indagine epidemiologica della diffusione del Covid19 fra la popolazione.

Si tratta di persone residenti a Loreto Aprutino (dove sono 70 i candidati selezionati), Città Sant'Angelo, Montesilvano e Penne. I volontari della Croce Rossa vestina contatteranno telefonicamente i cittadini per poi, una volta ottenuto il consenso, fissare un appuntamento nel centro prelievi di riferimento. Ricordiamo che ieri il presidente nazionale della Croce Rossa aveva lanciato un appello alle persone selezionate per i test sierologici, sottolineando l'importanza dell'adesione allo studio che permetterà di avere un primo quadro più preciso dell'incidenza su tutta la popolazione del Coronavirus, considerando la questione dell'alta percentuale di asintomatici che hanno superato l'infezione senza avere sintomi.