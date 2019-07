Terme di Caramanico: riapertura il 15 luglio, Febbo: "Superata la fase d'emergenza"

Come già anticipato qualche giorno fa, riapriranno lunedì 15 luglio le terme di Caramanico, fatta eccezione per la parte Reserve. Lo hanno ufficializzato gli assessori regionali Mauro Febbo, Nicola Campitelli e Nicoletta Verì che hanno illustrato il cammino e le trattative che hanno portato all'accordo che ha permesso di riaprire la struttura termale salvando di fatto la stagione.

Febbo ha ringraziato gli altri assessori e la proprietà con la quale è stato raggiunto un accordo per superare le criticità esistenti, con un debito di oltre 21 milioni di euro, e le soluzioni prospettate dal gestore sono state attentamente esaminate dagli assessorati.

Il sottoscritto, unitamente ai colleghi Campitelli e Verì, ha lavorato in silenzio per arrivare ad un risultato utile. Gli spot di circostanza e le futili chiacchiere appartengono a coloro che nella passata legislatura non hanno voluto mai affrontare seriamente e concretamente il problema e oggi si ergono a paladini del nulla".

Adesso terminata questa prima fase emergenziale di Caramanico, dobbiamo lavorare affinché il termalismo venga riformato e ristrutturato attraverso i settori del turismo e dello sviluppo economico in un disegno strategico, in modo da farlo rientrare in quel progetto ambizioso, il Piano Strategico triennale del Turismo, che stiamo scrivendo passo dopo passo al fine di arrivare alla stesura definitiva". Inoltre, la Regione Abruzzo ha avviato un percorso programmatorio per verificare la fattibilità di specifiche attività riabilitative in ambito termale