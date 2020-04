Dramma a Collecorvino, tenta il suicidio sparandosi un colpo di pistola: è grave

Un uomo di 77 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Pescara dopo aver tentato il suicidio. L'anziano, residente a Collecorvino dalle prime informazioni si sarebbe sparato un colpo di pistola nel tentativo di togliersi la vita. Sul posto è intervenuto l'elicottero del 118 che lo ha trasportato d'urgenza al nosocomio pescarese.

Attualmente è in sala operatoria per un intervento chirurgico, ed è in pericolo di vita.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO