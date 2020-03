Coronavirus, montata anche nell'ospedale di Popoli una tenda per il filtraggio dei pazienti [FOTO]

Come già avvenuto a Pescara, anche davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Popoli è stata installata una tenda per il filtraggio dei pazienti sospetti che potrebbero aver contratto il Coronavirus.

A occuparsi del montaggio della tenda, su richiesta della Sala Operativa Regionale Abruzzo, sono stati i volontari del Comitato di Cepagatti della Croce Rossa Italiana.

Questa struttura è dotata di impianto elettrico e di riscaldatore e consente di filtrare gli accessi al pronto soccorso.

Tutti i pazienti con sintomi influenzali o con patologie respiratorie vengono accompagnati in un settore separato attraverso un percorso dedicato, così da evitare il contatto con altre persone in attesa.

Per consigli utili si può telefonare al numero verde della Croce Rossa per le persone 800-065510.