Telelaser della polizia municipale a Pescara Colli per ridurre gli incidenti stradali

Controlli costanti della polizia municipale anche con il telelaser, miglioramento del sistema di pubblica illuminazione con nuovi impianti a led e, subito, potature degli alberi che coprono gli attuali corpi illuminanti.

Questi gli interventi che annuncia l'assessore alla Viabilità, Luigi Albore Mascia per la zona di Pescara Colli dopo gli ultimi incidenti stradali.

Questo quanto spiega Albore Mascia:

«Abbiamo stabilito una serie di interventi per aumentare la sicurezza su via di Sotto e strade limitrofe, come via Colle di Mezzo e via Fonte Romana, dove di recente si sono verificati gravi incidenti. In via Monte di Campli sarà realizzata una rotatoria per aumentare la sicurezza. Su via di Sotto c’è il limite di velocità a 30 km orari, attraversamenti pedonali illuminati a richiesta del pedone e rilevatori elettronici di velocità, stiamo valutando la possibilità di realizzare attraversamenti pedonali rialzati compatibilmente con le necessità di transito dei mezzi di soccorso».