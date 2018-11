Alloggi popolari via Rigopiano, installate le telecamere di sorveglianza

È stata portata a termine oggi, venerdì 30 novembre, l'installazione delle telecamere di videosorveglianza nella zona delle case popolari di via Rigopiano e via Passo della Portella a Pescara.

Il montaggio delle telecamere è stato motivato da questioni di sicurezza nell'area.

Questo quanto dicono in merito il sindaco Marco Alessandrini e il suo vice Antonio Blasioli:

«Un luogo in cui tante persone per bene vivevano nella disperazione per la presenza di qualche mela marcia. Le forze dell’ordine fanno un grande lavoro, anche molto visibile negli ultime mesi, ma le telecamere aiuteranno e serviranno da deterrente. Era un impegno che l’Amministrazione Alessandrini prese assieme alla Regione in uno dei sopralluoghi sul posto. Non terminerà qui la nostra attenzione. Ringrazio anche la municipale per il servizio d’ordine prestato durante i lavori».