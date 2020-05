Erano rimaste intrappolate nelle reti dei pescatori: liberate in mare quattro tartarughe dalla guardia costiera di Pescara - FOTO

Quattro tartarughe marine caretta caretta sono state liberate oggi in mare dagli uomini della guardia costiera di Pescara, dopo essere state curate a seguito di alcune catture accidentali da parte della marineria di Pescara con le reti da traino.

Dopo essere state seguiti dal personale del Crtm "L.Cagnolaro" di Pescara, ora gli animali erano pronti per tornare in mare e per questo in mattinata è avvenuta la liberazione, approfittando delle buone condizioni meteomarine. Il rilascio è stato eseguito seguendo tutti i protocolli per il contenimento del contagio da Covid19.

La guardia costiera evidenzia come durante il periodo di lockdown, l'attività di tutela della fauna marina assieme al centro studi cetacei non si sia mai interrotta.