Tartaruga salvata in strada tra le auto in transito

Una tartaruga è stata ritrovata ieri mattina, martedì 30 ottobre, nella zona di Pescara Colli mentre camminava in strada tra i veicoli in transito.

Nello specifico, l'esemplare di testuggine è stato individuato in via Selva degli Abeti.

A trarla in salvo alcuni volontari dell'Enpa, l'ente nazionale protezione animali, che hanno condiviso sulla loro pagina Facebook la storia di questo salvataggio.

Questo il commento postato nella condivisione: