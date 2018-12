Intrappolata nella rete da pesca a strascico, nuova tartaruga salvata in mare [FOTO]

Una nuova tartaruga è stata tratta in salvo oggi, mercoledì 12 dicembre, nel tratto di mare antistante Pescara.

L'animale, di nome Zeus, è stata recuperata a sei miglia dalla costa ed è stata affidata al Centro di recupero "L.Cagnolaro".

Si tratta di un esemplare adulto di Caretta caretta, pescato dal motopescereccio Zeus, che ha provveduto a segnalarne la cattura accidentale e a consegnarlo ai volontari del Centro Studi Cetacei seguendo le procedure della Regione Abruzzo sul recupero di tartarughe e Cetacei.

Come sapere il Centro Cagnolaro, «soprattutto in Adriatico le catture accidentali di tartarughe da parte dei pescatori con reti da traino sono molto frequenti soprattutto in questa stagione nella quale la Caretta frequenta assiduamente il nostro mare caratterizzato da bassi fondali e ricchezza di alimento. L’unico modo per evitare che questi animali minacciati di estinzione continuino a soccombere a causa delle attività umane in mare è quello di mettere in atto le procedure di recupero che partono dalla segnalazione dei pescatori e continuano nel Centro di Recupero Tartarughe marine».

La tartaruga recuperata oggi pesa 45 chili e ha una lunghezza di oltre 70 centimetri, è ora ricoverata nel Centro Cetacei, sotto il controllo del personale medico veterinario.

«Ringraziamo», scrive in un post il centro "L.Cagnolaro", «l’equipaggio del motopeschereccio Zeus, dei fratelli Andrea, Massimo e Francesco Sciarra per l’indispensabile collaborazione e per l’attenzione che hanno prestato alla tartaruga fino al momento della consegna ai volontari del centro».