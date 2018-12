Tartaruga Caretta Caretta impigliata nelle reti recuperata da un peschereccio [FOTO]

Una tartaruga Caretta Caretta, rimasta impigliata in mare a delle reti da pesca, è stata recuperata oggi, martedì 4 dicembre, a Pescara.

A effettuare il recupero è stata il motopeschereccio di Mariolino Camplone che l'ha accidentalmente pescata e contribuito nuovamente a salvare un animale in difficoltà, come già avvenuto nei giorni scorsi.

L'esemplare, al quale è stato dato il nome di Zita, dal nome "Nuova Zita" della barca, è stato affidato ai volontari del Centro Studi Cetacei.

L’animale, dal peso di circa 25 chilogrammi, è stato preso in consegna e trasferito nei locali del Comune di Pescara che ospitano il Centro di Recupero Tartarughe Marine "L. Cagnolaro" di Pescara ed è stato preso in carico dal personale medico veterinario.

Si conferma essenziale la segnalazione delle catture accidentali da parte dei pescatori, e la collaborazione fra gli stessi e le istituzioni preposte, per la salvaguardia di questi preziosi animali e del nostro mare.