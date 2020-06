Tariffe e sprechi d'acqua pubblica: l'Abruzzo è la regione italiana con i rincari più alti

L'Abruzzo è la regione italiana con i rincari più alti, nel 2019, per l'acqua pubblica ed è al terzo posto per la classifica riguardante le percentuali di dispersione idrica nella rete. I dati sono stati snocciolati da Cittadinanzaattiva onlus che ha proposto e pubblicato un dossier riguardante la situazione dell'acqua pubblica in Italia, analizzando le città e le regioni.

La spesa media per l'acqua in Italia, per una famiglia, è di 434 euro, ma a livello regionale è l'Abruzzo che nel 2019 fa registrare l'aumento più consistente, pari al 6,3%. Il dossier evidenzia anche notevoli differenze fra le città nelle stesse regioni, e si sofferma anche su un altro indicatore molto importante per la qualità del servizio e direttamente legato ai costi delle tariffe, ovvero quello della dispersione idrica nella rete. Nella classifica, la maglia nera va al Lazio con il 56% seguito dalla Sardegna al 52% e poi l'Abruzzo al 51%. In pratica, più della metà dell'acqua pubblica erogata viene dispersa attraverso la rete.

Nella classifica sui capoluoghi di provincia, i più costosi sono Siena e Grosseto mentre i più economici Isernia e Milano: si passa dai 781 euro di spesa per famiglia ai 130 euro e 146 euro.