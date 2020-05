Tamponi in Abruzzo nella fase 2: i criteri e codici di priorità adottati dal sistema sanitario regionale

Con la fase 2 è stato definito il criterio di priorità nella lavorazione ed esecuzione dei tamponi sui cittadini nell'ambito dell'emergenza Coronavirus. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale Verì specificando che restano sempre in vigore le raccomandazioni di base dell'Oms sulle priorità dei tamponi, che vedono in cima i pazienti ospedalizzati con infezione acuta grave, i casi di infezione respiratoria acuta ospedalizzati in Rsa e strutture a lunga degenza, personale sanitario esposto al rischio, operatori asintomatici di Rsa e struttura per anziani, persone che potrebbero sviluppare una forma severa della malattia per patologie pregressem e primi individui sintomatici all'interno di comunità chiuse.

Il gruppo tecnico ha definito una serie di colorazioni per i tamponi eseguiti in Abruzzo: