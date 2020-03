Coronavirus, negativo il tampone per il governatore Marco Marsilio

È risultato negativo il tampone per il Covid-19 (Coronavirus) eseguito sul governatore della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Come fa sapere lo stesso presidente della giunta regionale, il risultato del test eseguito ieri, martedì 10 marzo, è arrivato nel corso della notte.

Marsilio era in isolamento domiciliare volontario dopo essere entrato in contattto con Nicola Zingaretti, governatore del Lazio, contagiato dal Coronavirus.

«Non avevo molti dubbi», scrive Marsilio, «vista l'occasionalità del contatto avuto con Zingaretti, ma è stato giusto adottare tutte le precauzioni, seguire con disciplina i protocolli sanitari e le regole che stiamo imponendo a tutti i cittadini per contenere, combattere e sconfiggere il virus. Anche se non ho mai temuto di essere davvero contagiato, in un angolino riposto della mia testa il "tarlo" di poter diventare l'"untore" della mia famiglia lavorava incessantemente e minava la serenità.

Torno quindi a baciare e abbracciare mia moglie e mia figlia dopo giorni di autoisolamento e rapporti 'a distanza' pur nella stessa casa».

Poi il governatore abruzzese volge subito lo sguardo al lavoro che c'è da fare per scongiurare che l'epidemia peggiori: