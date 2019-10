"Pini potati in modo drastico e incomprensibile a Pescara", la denuncia delle associazioni [FOTO]

«Interventi di potatura drastici e incomprensibili sui pini a Pescara».

A lanciare nuovamente l'allarme sono le associzioni del coordinamento "Salviamo gli alberi".

Del coordinamento fanno parte Italia Nostra, Archeoclub, I Gufi, Miladonnaambiente, Conalpa Onlus, Ecoistituto Abruzzo, La Galina caminante, Oltre il gazebo No Filovia, Forum H2O e Pro Nartura Abruzzo.

Le associazioni segnalano come il Comune abbia ripreso a eseguire «potature drastiche e incomprensibili a carico delle chiome dei pini» nelle zona della Riserva Dannunziana, in particolare in viale della Pineta e via Luisa D'Annunzio. Secondo il coordinamento «dimezzano le chiome (cimatura eccessiva) rendendole trasparenti e riducendo la massa fotosintetica. In tal modo le piante rischiano di collassare perché consumano più di quello che producono, ovvero la linfa elaborata dagli aghi della chioma non riesce ad alimentare tutti gli organi della pianta che infine si secca, in altre parole l’albero “muore di fame. Ci viene il dubbio se dietro questi interventi non ci sia una recondita volontà per distruggere e poi ricostruire: un vecchio modo per far girare tanti soldi pubblici. Come c’insegna la moderna arboricoltura la gestione dei Pini prevede studio, preparazione e conoscenza, ma soprattutto lo scrupoloso rispetto delle forme naturali».

Le associazioni chiedono al Comune:

di interrompere questo modo di operare a danno degli alberi di Pescara;

il confronto con le associazioni ambientaliste prima degli interventi sul verde urbano che cambiano il paesaggio della città;

di rendere pubblici ed evidenti i lavori e le attività sul un patrimonio pubblico.

Viene ricordata la legge sulla trasparenza per cui tali lavori devono essere resi evidenti sul sito del Comune e deve essere data la possibilità ai cittadini di verificare la regolarità delle procedure, in base alle L. 241/90, al Codice della trasparenza (D. Lgs. 33/2013) emanato in attuazione di quanto previsto dalla legge anticorruzione (L. 190/2012). Infine il Coordinamento “Salviamo gli alberi”, formato da numerose associazioni culturali e civili di Pescara, chiede un incontro urgente con la nuova amministrazione per affrontare il tema del Patrimonio verde della città.