Taglio degli oleandri, è polemica tra il Comune e un'associazione onlus

Ernesto De Vincentiis, assessore al Verde pubblico del Comune di Montesilvano, perde la pazienza e sbotta dopo aver letto la pubblica denuncia a mezzo stampa del "Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio".

Nella nota che la Onlus ha inviato alla nostra redazione, si accusava l'amministrazione comunale di aver compiuto un taglio indiscriminato di siepi e arbusti di oleandro sulla strada parco, senza un giustificato motivo se non quello di evitare una crescita eccessiva delle piante sempreverdi che poi rischierebbero di diventare cespugli pieni di ratti e immondizia.

"Ribadiamo ancora una volta - sottolinea l’assessore - sperando che sia l’ultima, che tutte le attività sulle piante nel nostro Comune, vengono realizzate dopo l’autorevole parere del nostro agronomo, Francesco Cellini, vicepresidente dell'Ordine degli agronomi e dei dottori forestali della provincia di Pescara. L’intervento è stato a lungo valutato dall’ufficio tecnico, che trova le sue motivazioni in ragioni tecniche e scientifiche. I casi di cronaca recente, in altre città o a Roma, dove la mancata manutenzione ha provocato danni ad auto e a persone, fanno facilmente comprendere come non si possa sottovalutare il problema".