Sviluppo sostenibile, un concerto di violini all'Aeroporto d'Abruzzo

Terza edizione all'Aeroporto D'Abruzzo per il "Festival italiano dello Sviluppo Sostenibile", l'evento per sensibilizzare l'opinione pubblica al tema della sostenibilità economica, sociale ed ambientale. L'iniziativa è organizzata dall'Asvis (Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile) ed interesserà tutto il territorio nazionale con convegni, workshop, seminari, eventi sportivi e musicali rivolgendosi a tutti, dalle imprese ai giovani per la costruzione di un mondo sostenibile senza le disuguaglianze estreme in cui si trova ormai da decenni.

Venerdì 21 giugno alle ore 12, lo scalo pescarese ospiterà i violini del Conservatorio di Pescara con il trio “Les Trois Graces”, composto da Kristina Esekova, Rossella Frasca e Giulia Di Fabio, che si esibiranno nell’area partenze. Un momento di intrattenimento per i passeggeri dell'aeroporto, come spiega il presidente Saga Paolini aggiungendo che lo scalo pescarese ormai è una struttura moderna, confortevole e sensibile alle tematiche della sostenibilità.