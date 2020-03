Un supporto via Skype ai pazienti oncologici del Pescarese dalla Lilt

Un servizio d'ascolto e di sostegno psicologico, tramite videochiamata Skype, per tutti i pazienti oncologici della provincia di Pescara. L'iniziativa è stata lanciata dalla Lilt di Pescara, la lega italiana lotta contro i tumori e sarà attiva da martedì 24 marzo con la possibilità di essere di supporto anche ai familiari, agli operatori sanitari e studenti di tutta la provincia.

L'obiettivo è offrire a distanza, visto il decreto del Governo per il Coronavirus, un supporto per far parlare le persone ed i pazienti delle proprie ansie, paure che in questo momento accomunano molte persone e soprattutto quelle più fragili come i pazienti oncologici, ha spiegato il presidente della Lilt provinciale professor Lombardo:

Attraverso la piattaforma gratuita Skype abbiamo aperto la linea Lilt Sostegno Pescara, che permette di far lavorare il punto di ascolto telefonico anche con possibilità di videochiamata, e l’account google liltpe.sostegno@gmail.com al quale, chi ne avrà bisogno, potrà anche mandare mail. L’obiettivo è quello di offrire un supporto psicologico concreto e tangibile per la prevenzione del Dpts – Disturbo Post Traumatico da Stress, che è una vera patologia. I destinatari del servizio saranno innanzitutto i pazienti oncologici e i loro familiari che stanno vivendo oggettivamente giorni di paura e angoscia: le notizie di cronaca rimbalzate ovunque ci raccontano, infatti, che il Covid-19 attacca con particolare virulenza e aggressività le persone fragili, dunque con un sistema immunitario compromesso o a rischio, condizione che riguarda molti cittadini che stanno lottando contro un tumore o hanno appena superato la malattia.

Lombardo ha aggiunto che vivere in completo isolamento, in casa, per diverse settimane accentua ansie e paure e dunque il paziente e la persona non possono essere lasciati soli:

Ma non solo: il servizio sarà infatti disponibile e utile anche per i più giovani, ovvero per la popolazione scolastica del territorio provinciale pescarese. I ragazzi, con i quali la Lilt già lavora ogni anno, hanno bisogno di aiuto per interpretare in modo corretto i messaggi da cui vengono bombardati, per evitare di passare dall'indifferenza o scetticismo nei confronti delle informazioni ricevute, dunque non seguendo i suggerimenti forniti dalle Istituzioni per evitare il contagio da coronavirus, alla paura; infine i destinatari dello sportello di sostegno sono gli operatori sanitari che in prima linea stanno vivendo l'emergenza, medici, infermieri, Oss, e che comunque si trovano a dover fronteggiare una situazione di lavoro completamente nuova, con uno scenario talvolta di guerra

Il servizio di punto telefonico di ascolto sarà attivo il martedì dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 20; il giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 20; infine il sabato dalle 10 alle 13.