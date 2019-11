Superenalotto, Pescara baciata di nuovo dalla fortuna: centrato un "5"

Pescara torna ad essere baciata dalla fortuna. Sabato 23 novembre, infatti, nell'estrazione del Superenalotto è stato centrato un "5" da 55 mila euro. Si tratta di una delle quattro combinazioni vincenti centrate in Italia per il concorso di sabato scorso. La schedina vincente è stata giocata nella ricevitoria "Santilli Pierluigi" in via Nicola Fabrizi 226 e, come riferito dal titolare, si tratta di una giocata semplice. Già nel 2009 la stessa ricevitoria era stata protagonista di una vincita ben più sostanziosa: era stato infatti centrato un "5 +1" che portò nelle tasche del fortunatissimo vincitore 900 mila euro.

Il 12 novembre scorso sempre a Pescara erano stati vinti 465.000 euro, e la vincita era stata ottenuta con una schedina 5 pannelli, giocata nella tabaccheria in via Firenze 27 sempre del Superenalotto.