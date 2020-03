Suore di una casa di riposo di Pescara lanciano un disperato appello: "Senza personale e senza i risultati dei tamponi"

Le suore che gestiscono una casa di riposo di Pescara Colli lanciano un drammatico appello per trovare un'infermiera. Nella struttura, infatti, che ospita 34 anziane pazienti, è rimasta una sola infermiera in servizio in quanto l'altra è malata. Ammalate anche alcune suore e dunque la situazione è precipitata considerando che da qualche giorno gli oss della cooperativa che li segue sono assenti e sono rimasti solo due operatori. Le suore inoltre fanno sapere di aver fatto i tamponi diversi giorni fa per il Coronavirus, ma per ora non hanno avuto alcuna risposta sull'esito delle analisi:

"Gli Oss della cooperativa che ci seguiva non vengono più, sono rimasti solo due operatori. Ora ci sta dando una mano un'altra cooperativa, ma abbiamo bisogno di infermieri. Un'infermiera si è ammalata e ne è rimasta solo un'altra, una suora, che però non può fare tutto da sola. Le nostre ospiti sono anziane e in molti casi non autosufficienti, abbiamo bisogno di aiuto". Ci sono quattro suore ed alcune ospiti con la febbre e ieri sera anche l'infermiera, stremata, è finita a letto con la febbre. Il nostro medico è in contatto con la Asl, ma ad oggi non abbiamo avuto nessuna risposta. Una ditta ci ha mandato mascherine e Dispositivi di protezione individuale (Dpi), ma il problema è a livello sanitario: abbiamo bisogno di un'infermiera. Il timore è che finché non arrivano i risultati dei tamponi nessuno voglia venire a lavorare qui. Siamo chiuse qui dentro, non sappiamo cosa fare"

Qualche giorno fa una situazione simile si era presentata in una casa di riposo di Loreto Aprutino dove improvvisamente il personale che si occupava degli anziani non si è più presentato a lavoro. In quel caso, la giunta regionale era intervenuta risolvendo la situazione e facendo subentrare un'altra cooperativa con i propri lavoratori.