Dopo lo stupro viene nuovamente bonificata la zona del terminal bus

Ha suscitato molto scalpore, in città, lo stupro di una 40enne avvenuto ieri in pieno centro nella zona del Terminal Bus di Pescara. Questa mattina il Comune ha voluto dare un segnale concreto bonificando nuovamente la zona con l'intervento degli operai di Attiva. Sul posto, a dirigere le operazioni, il vicesindaco Antonio Blasioli, che ieri sera a caldo aveva dichiarato:

"Lo stupro è un atto vergognoso. Condanniamo quel che è accaduto e siamo vicini alla donna che lo ha subito. Ringraziamo chi è intervenuto perché ha dimostrato coraggio e soprattutto un forte impegno civile. Come amministrazione interverremo per facilitare il controllo di quella zona che deve essere riqualificata per trovare una nuova vita priva di rischi e degrado. Ci auguriamo che lo stupratore in carcere ci resti e a lungo".