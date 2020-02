Gli studenti serali dell'Aterno - Manthonè in visita al Comune ed alla mostra su Dante - FOTO

Sabato diverso ed all'insegna della cultura ed educazione civica quello di ieri, 1 febbraio, per gli studenti corsi serali

dell’Aterno-Manthoné che, assieme alla dirigente scolastica Sanvitale e ad una decina di studenti, hanno incontrato il sindaco Masci e poi hanno visitato nel palazzo della provincia la mostra “Il purgatorio di Dante tra letteratura, scultura e immagini”

Presente lo storico Marco Patricelli che ha guidato alunni e professori in un viaggio per ripercorrere le tappe storiche che hanno portato alla fusione fra Pescara e Castellammare Adriatico nel 1927 e l'istituzione della provincia. A seguire, l'incontro con il primo cittadino che li ha ospitati sulla terrazza del municipio per godere della vista di Pescara e del fiume. Alle 11,30 il trasferimento nel palazzo provinciale per la visita alla mostra, a cura di Franco Nembrini, pedagogista, docente e scrittore,

Gabriele Dell’Otto, illustratore e fumettista internazionale, e Adelfo Galli, scultore.

Qui hanno approfondito gli ultimi cani del Purgatorio della Divina Commedia, in cui Virgilio lascia il posto a Beatrice.

In mostra alcune tele dell’illustratore Gabriele Dell’Otto, relative in particolar modo ai canti 29 e 30 del Purgatorio, affiancate dal commento semplice e diretto di Franco Nembrini, a cui si è aggiunto il racconto in video della realizzazione della scultura “El Dante” di Adelfo Galli.