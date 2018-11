Treni e stazioni, come comportarsi: studenti a lezione dalla Polizia Ferroviaria

Lezioni di educazione per avere un giusto comportamento quando si viaggia in treno ed in stazione. La Polizia Ferroviaria di Pescara ha avviato nel mese di ottobre il progetto "Train to be cool", promosso dalla Direzione Centrale Servizio Polizia Ferroviaria incontrando gli studenti di diversi istituti superiori del Pescarese.

Circa 350 ragazzi hanno assistito alle lezioni: fra questi gli studenti dell'istituto commerciale di Torre de Passeri compagni di classe e di scuola della giovane morta suicida sotto un treno nella stazione della cittadina. Gli agenti hanno illustrato ai ragazzi i rischi che corrono compiendo anche gesti banali, come i selfie all'arrivo di un treno, l'attraversamento di binari oppure i danni causati da atti vandalici. Le lezioni proseguiranno anche nelle prossime settimane in altri istituti scolastici nella val Pescara.