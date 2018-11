Gli studenti dell’Istituto Alberghiero De Cecco pronti per uno stage a Malta

Gli studenti dell’Istituto alberghiero De Cecco partiranno lunedì 19 novembre per uno stage in uno dei migliori ristoranti certificati italiani a Malta, “Il Ponte”. La squadra è stata selezionata da una giuria composta dalle giornaliste enogastronomiche Eleonora Lopes e Jolanda Ferrara, nonche' dal Prof. Giacomo Fanesi.

“Questa iniziativa offre, per la prima volta, agli studenti la possibilità di cimentarsi direttamente con il mondo del lavoro”, ha dichiarato il presidente della CamCom Chieti-Pescara, Mauro Angelucci. “Un fatto significativo è quello che, in media, un giovane in Italia ci mette 14 mesi per trovare un lavoro dalla data del diploma, mentre in Europa ne passano solo otto. E’ necessario, quindi, intervenire prima della fine degli studi, incentivando e velocizzando l'ingresso nel mondo del lavoro da parte delle fasce più giovani della popolazione. Come Camera di Commercio cerchiamo di dare il buon esempio facendo collaborare concretamente i ragazzi alle nostre attività, motivandoli con degli incarichi in linea con le loro attitudini e ambizioni”.