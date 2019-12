Hanno donato 17 scatoloni di generi alimentari a lunga conservazione all'Ail ed all'Agbe di Pescara, durante una cerimonia ufficiale che si è tenuta in via Rigopiano in Casa Ail e Casa Agbe. Protagonisti del bel gesto di solidarietà gli studenti dell'istituto professionale "Di Marzio - Michetti" su iniziativa del professor Natale.

La dirigente Ascani ha spiegato che l'obiettivo è fare una lezione diversa, una lezione di vita e di generosità per aiutare chi è in difficoltà senza chiedere nulla in campo, un primo passo verso il volontariato per donare un sorriso ed un abbraccio a chi soffre.

Abbiamo voluto insegnare ai nostri studenti che il cuore è la parte più importante del nostro corpo e la lezione della solidarietà, pensiamo quale dolore possa provare una famiglia quando si ammala seriamente un bambino, è un dolore che colpisce tutto il nucleo e allora immaginiamo quanto possano essere importanti per quelle famiglie anche piccoli gesti di vicinanza, soprattutto quando arrivano da estranei. I nostri studenti hanno risposto con entusiasmo e grande velocità e in due settimane abbiamo raccolto ben 17 scatoloni contenenti legumi, scatole di pesce, biscotti, merendine, prodotti per la prima infanzia, pasta, polpa e passata di pomodoro che oggi consegniamo ufficialmente all’Ail e all’Agbe

Chiara De Simone dell'Ail sottolinea come le donazioni siano il motore che fa vivere le associazioni, con Casa Ail che offre 7 appartamenti ospitando in 10 anni 527 pazienti e 924 accompagnatori.

Il presidente Agbe Paoloemilio ha aggiunto: